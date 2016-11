L'Unop promet un médicament disponible

La Fédération algérienne du médicament (FAM) est née voici quelques jours et elle regroupe les trois principales associations professionnelles: l'Association des distributeurs pharmaceutiques algériens (Adpha), le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officines (Snapo) et l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie (Unop). La naissance de cette Fédération a été annoncée samedi, à Alger. La FAM veut apporter sa contribution à un approvisionnement régulier du marché national et une disponibilité du médicament sur l'ensemble du territoire. Autre objectif: la Fédération s'engage dans la défense et la préservation de la qualité du médicament commercialisé. Mais elle appelle pour cela à l'instauration d'un nouveau cadre réglementaire de l'industrie du médicament. «C'est le même cadre juridique depuis 20 ans lorsque l'Algérie importait 100% de ses médicaments. Aujourd'hui, notre pays produit 50% de ses besoins. Ce n'est pas normal de garder la même réglementation», affirme l'Unop.