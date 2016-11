Les fabricants devront limiter sucre, sel et matières grasses

Bonne nouvelle pour le consommateur. Un décret exécutif pour réduire le taux de sucre, sel et matières grasses dans les denrées alimentaires sera promulgué bientôt et sa promulgation coïncidera avec le lancement de la première enquête nationale sur la prévalence des maladies chroniques au sein de la société algérienne, lors de la Journée mondiale du diabète. Les ministères de la Santé et du Commerce, en concertation avec l'Association algérienne de protection du consommateur, ont élaboré ce texte qui impose aux fabricants la réduction du taux de sucre, de sel et des matières grasses dans les denrées alimentaires, surtout que les secteurs concernés sont décidés à «mieux contrôler» les producteurs et les boulangers qui doivent se conformer aux normes en vigueur, déjà imposées aux produits étrangers.