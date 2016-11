Plus de 10 000 enfants sont diabétiques

Le taux de diabétiques en Algérie a atteint 12% de la population, selon la Fédération algérienne des associations des diabétiques, soit 4,5 millions de patients estimés. L'Algérie enregistre, chaque année, entre 10 000 et 20.000 nouveaux cas de diabète, décelés notamment lors des campagnes de dépistage précoce. Plus de 10.000 enfants scolarisés de moins de 15 ans sont diabétiques en Algérie, et leur nombre est en nette augmentation faute de régime alimentaire complémentaire et de non-pratique du sport. Enfin, il faut savoir que plus de 30 pour cent des diabétiques sont insulino-dépendants, alors qu'un quart de cette population ne bénéficie pas de la couverture sociale. Les risques sont aggravés par un mode de consommation anarchique et l'absence de contrôle rigoureux des composants des produits alimentaires.