Saturé sur son réseau, Facebook transporte la pub sur Messenger

Faute de pouvoir augmenter éternellement la quantité de publicités sur son réseau vedette, Facebook cherche de nouveaux moyens d'alimenter sa croissance et de gagner de l'argent sur ses autres services. Le groupe américain vient ainsi d'annoncer coup sur coup plusieurs mesures améliorant le potentiel pour le commerce en ligne de sa messagerie instantanée Messenger. Il a ouvert largement les vannes à l'envoi aux consommateurs, via Messenger, de messages sponsorisés par des marques ou des entreprises. Beaucoup de ces échanges sont réalisés par des «bots», des logiciels automatisés simulant une conversation avec un humain, afin de donner des renseignements ou d'exécuter des tâches pour les consommateurs. Messenger en compte déjà plus de 30.000. Alors, ne soyez pas étonnés si vous recevez bientôt les premiers messages publicitaires.