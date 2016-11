Efficace le service de dépannage de la Sonelgaz!

On a tellement été habitué au manque de professionnalisme de nos entités publiques que quand l'une d'elles fait son travail, on ne peut s'empêcher de le signaler. C'est le cas du 3303, le service client de la Sonelgaz. Un citoyen a tenu à saluer son efficacité lui, qui l'a contacté en pleine soirée. Il a été surpris par le professionnalisme de l'opérateur qui l'a orienté et guidé. Mais ce n'est pas tout, dans le quart d'heure qui a suivi, une équipe d'intervention de sa localité (Rouiba) a été envoyée où elle a pris son temps pour régler le problème sous la pluie et en gardant le sourire...