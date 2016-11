Equipe nationale: la presse belge s'en mêle

Georges Leekens a signé un contrat avec la FAF jusqu'à la CAN 2019, mais son bail pourrait être résilié s'il n'atteint pas les demi-finales à la CAN 2017 qu'abritera le Gabon. C'est ce que vient de révéler le quotidien belge Dernière Heure, en se basant sur l'une des clauses de l'accord passé avec Mohamed Raouraoua, qui stipule qu'en cas d'élimination avant les demi-finales de la prochaine CAN, le contrat sera résilié, sans indemnité. L'EN n'a plus atteint le carré d'As de la CAN depuis l'édition 2010 en Angola sous la direction de Saâdane.