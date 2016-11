L'empreinte d'Algérie télécom à la réunion gouvernement-walis

Avec sa solution de visioconférence, Algérie télécom a contribué à la réussite de la réunion gouvernement-walis. Cette solution a été déployée entre la centrale du Palais des nations et l'ensemble des 48 wilayas. Ainsi, les élus et les responsables locaux qui n'ont pas fait le déplacement à Alger, ont pu suivre en direct par l'image et par le son, le déroulement de la rencontre, et ce, avec une qualité de service irréprochable. Un service streaming et d'enregistrement de l'événement, des liaisons spécialisées dédiées à l'évènement, une vingtaine d'accès Adsl pour les bureaux des ateliers de groupes de travail, l'installation des webcams et des logiciels au niveau des PC (wilayas), l'interconnexion des PC au réseau. Toute cette armada technologique a été déployée aux quatre coins du pays.