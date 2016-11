Le méga-complexe sidérurgique de Bellara tiendra-t-il ses promesses?

Alors que le site historique de production de fer d'El Hadjar est quasiment à l'arrêt, les observateurs de la scène économique se tournent vers celui des Qataris. La grande question qui se pose est celle de savoir si les grandes promesses du complexe sidérurgique de Bellara seront tenues? La question est de mise, à voir l'absence de toute communication sur ce mégaprojet. Mais on affirme au ministère de l'Industrie et des Mines qu'il n'y a pas de quoi angoisser. Pour cause, Abdessalem Bouchouareb a programmé une visite sur les lieux. Un signe donc que le chantier est en cours et la promesse d'en finir avec les importations de produits sidérurgiques à moyen terme a quelques chances d'être tenue.