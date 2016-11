Les boutiques de vêtements se mettent à la tendance

Très tendance en Occident depuis un certain temps, les écrans géants sur les devantures des magasins de vêtements débarquent à Alger.

Les Algérois doivent avoir remarqué cette nouvelle démarche marketing, avec certainement un réel plaisir.

La capitale s'universalise! Il faut dire que cette façon d'attirer les clients rapporte aux magasins, d'où son succès. Selon des citoyens que nous avons approchés, elle permet en fait aux clients de se sentir à la page des nouvelles marques et d'avoir l'air branché en faisant leur shopping.

Il y a aussi un aspect pratique.

On n'a pas besoin de faire le tour des magasins. Tant mieux alors!