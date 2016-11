Quand le médicament devient complément alimentaire

Le fameux «chercheur» Dr Zaïbat a annoncé que son médicament soi-disant miracle contre le diabète n'est finalement qu'un simple complément alimentaire...Une contradiction qui montre un peu plus la réalité de ce produit que les associations de diabétiques ont déjà dénoncé. Lors d'un séminaire organisé dans la wilaya de Relizane par la Fédération nationale des associations de diabétiques (Fnad), il a été convenu que ce produit ne représente nullement les caractéristiques d'un médicament actif. L'organisation tente tant bien que mal d'expliquer que la molécule développée par le Dr Zaïbat n'est pas un médicament, mais un simple complément alimentaire. M. Noureddine Boucetta, président de cette organisation, a souligné que Dr Zaïbat lui-même s'est rétracté lors d'une sortie médiatique pour parler de complément alimentaire et non de médicament.