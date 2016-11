Explosion démographique en Algérie

Depuis les années 1980, le pays cherche à réguler la dynamique de la croissance démographique, mais elle a néanmoins connu un boom inquiétant depuis les années 2000, dû aussi bien à une espérance de vie accrue qu'à un cadre social et économique plus favorable. Il y a aujourd'hui 11 millions de femmes en âge de se marier, autre facteur d'explosion de cette croissance démographique. Evaluée à 2,15%, soit 1 040 000 naissances, elle est nettement supérieure à l'année 2000 (1,48%), où on comptait 589 000 naissances. La conséquence la plus problématique concerne la stratégie sociale et économique à laquelle le pays devra faire face pour répondre aux attentes en termes d'éducation, de santé, d'emploi et de...logement.