Google et Facebook coupent les revenus publicitaires des faux sites d'informations

Google et Facebook ont pris des mesures hier pour couper les revenus publicitaires des faux sites d'informations, une décision prise après les critiques dont ont été l'objet les deux géants d'Internet pour leur rôle supposé dans l'élection de Donald Trump. «Nous travaillons à une mise à jour de nos politiques de publication et allons commencer à interdire les publicités de Google sur les contenus trompeurs, de la même manière que nous interdisons les publicités mensongères», a indiqué Google dans un communiqué. «A l'avenir nous allons restreindre les publicités sur les pages qui dénaturent ou masquent les informations sur l'éditeur, ses contenus ou le but premier du propriétaire du site», a ajouté le communiqué. Facebook va mettre en place une politique identique, selon un porte-parole. «Nous n'intégrons pas ou ne montrons pas de publicités dans des applications ou des sites dont le contenu est illégal, trompeur ou mensonger, ce qui inclut les fausses informations», a noté Facebook.