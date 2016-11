Hadj Mohamed Tahar Fergani hospitalisé en France

El Hadj Mohamed Tahar Fergani, figure emblématique du malouf constantinois, a été évacué en France depuis quatre jours, a-t-on appris auprès de son entourage familial.

Admis à l'hôpital Corentin-Celton, situé à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, El Hadj Fergani, 88 ans, se trouve dans un état critique.

Ses proches sont très inquiets pour son état de santé qui est suivi avec une vive attention par l'ensemble des mélomanes férus de musique andalouse et plus particulièrement du genre malouf caractéristique de Constantine et Annaba.