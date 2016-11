Le virus du Nil pourrait être mortel

Le virus du Nil occidental pourrait être nettement plus mortel que ne le pensaient les virologues jusqu'à présent, des personnes infectées pouvant décéder de complications de cette infection transmise par des moustiques plusieurs années après leur apparente guérison, selon une étude parue ce lundi. Ces conclusions ont été présentées à la conférence annuelle de la Société américaine de médecine tropicale et d'hygiène (Astmh) qui se tient cette semaine à Atlanta (Géorgie, sud-est).

Les chercheurs ont étudié un groupe de 4 144 personnes ayant contracté cette maladie entre 2002 et 2012, dont 286 sont décédées dans les trois premiers mois. Mais 268 personnes supplémentaires sont mortes dans les dix ans ayant suivi leur contamination du fait de complications liées au virus, ont-ils déterminé. Ce qui représente un taux de mortalité de 13,3%. Selon des estimations fédérales, 4% des personnes infectées par le virus du Nil occidental meurent dans les trois premiers mois.