Un mort convoqué pour une dette par Algérie télécom

Décédé en juillet 2004, un abonné a été convoqué par Algérie télécom pour une facture de téléphone non payée, datant de 2005, sous peine d'être traîné devant les tribunaux.

La somme de la dette en question est de 666,9 DA.

Le document qui est censé être une convocation, a été envoyé au défunt par la poste. Il ne porte aucune signature, ni aucun cachet.

La facture déterrée est âgée de 11 ans et logiquement, Algérie télécom aurait pu avoir raison si elle avait réclamé son dû dans la limite d'une durée de 3 ans.

C'est la logique de l'absurde qui règne dans les organismes du service public car les mêmes dérapages arrivent à Sonelgaz-SDE et autres compagnies.