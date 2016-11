Halliche est "disposé à revenir" en sélection algérienne

Le défenseur Rafik Halliche, qui évolue au Qatar SC (Div. 2, Qatar), a indiqué jeudi qu'il se mettait à la disposition du sélectionneur national si ce dernier jugerait utile de lui faire appel pour renforcer les rangs de l'équipe algérienne de football en vue de la prochaine coupe d'Afrique des nations (14 janvier-5 février 2017) au Gabon. «Je n'ai pas pris ma retraite internationale. Je me sens toujours apte à rendre d'autres services à la sélection algérienne si l'entraîneur national me faisait appel», a posté Halliche sur son compte «Instagram». Le joueur de 30 ans (38 sélections, trois buts) n'est plus convoqué en sélection algérienne depuis plus d'une année, alors qu'il était un élément clé de la défense centrale des Verts.