L'énergie solaire bientôt une réalité à El Tarf

Alors qu'habituellement, il est question d'acheminement du gaz de ville dans les villages du pays, la région d'El Tarf se distingue en se mettant à la page. En effet, une centaine de foyers situés en zones éparses et isolées à Bougous, Aïn Kerma et Chihani, dans la wilaya d'El Tarf, bénéficieront prochainement de l'énergie solaire. Des panneaux solaires seront installés pour alimenter en électricité ces habitations. L'opération, inscrite sur le budget de la wilaya pour l'exercice 2017, permettra à ces foyers de disposer de cette énergie propre appelée également à garantir l'amélioration et la durabilité des activités agricoles et d'élevage au niveau de ces régions éloignées, a encore détaillé le chef de l'exécutif local. Le raccordement en énergie solaire ciblera également diverses infrastructures agricoles, principalement les hangars recensés, a-t-on souligné, rappelant qu'un projet de réalisation d'une usine spécialisée dans la production des panneaux solaires, est programmé dans la zone industrielle

El Matrouha.