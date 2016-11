La mobilité gagne du terrain en Algérie

Les chiffres rendus publics récemment par un organisme international versé dans l'Internet, StatCounter, montrent qu'en octobre 2016, plus de 88% des connexions mobiles en Algérie se font via un smartphone ou tablette fonctionnant sous système d'exploitation Android de Google, contre 76% un an plus tôt. La part de l'iOS d'Apple (iPhone ou iPad) est en régression passant de 5,32% en 2015 à 4,57% en 2016. Le système d'exploitation Windows Mobile est lui aussi en baisse de 1,62% à 1,46% durant la même période considérée. Mondialement, en 2016, la part des terminaux Android dans les connexions mobiles est aussi dominante avec plus de 67,2%, contre 23,51% pour iOS, et 1,32% pour Windows Phone. BlackBerry maintient une place marginale inférieure à 1%.