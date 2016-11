Le Maroc ne sera pas "chouchouté" par l'administration Trump

Le think tank américain, «Carnegie Endowment For International Peace», estime que le nouveau président américain développe une politique très différente de celle de son prédécesseur pour ce qui concerne la région du Maghreb. «Carnegie Endowment For International Peace» a publié, à la suite de l'élection de Donald Trump, une série de notes et d'analyses consacrées aux effets de cette nouvelle donne politique américaine sur la région Mena. L'une d'elles traite des futures relations USA-Maghreb, sous la nouvelle administration américaine. Carnegie indique que Trump qui est arrivé pour «révolutionner» les positions de son pays sur tous les dossiers, pourrait effectuer la même chose au Maghreb, en faisant basculer la préférence de son pays du côté de l'Algérie, au détriment du Maroc. Le think tank américain avance comme preuves qu'il a toujours existé une forme de proximité méthodologique entre le pouvoir algérien et le parti républicain américain.