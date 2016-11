Comment l'Algérie perd 3 milliards de dollars

Selon le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelouahab Nouri, le fait que des Algériens passent leurs vacances à l'étranger, est très coûteux pour le pays. D'après le ministre, le Trésor public accuse un manque à gagner de trois milliards de dollars. En ces temps de crise, il faut dire que c'est une manne inestimable. Plus de 4 millions d'Algériens passent en effet, leurs vacances à l'étranger. Mais que fait l'Algérie pour capter le touriste national? Rien! Sinon pourquoi autoriser des entreprises publiques à organiser des voyages à l'étranger pour employés?

Il aurait été plus judicieux d'encourager ces entreprises à «consommer»...algérien. Et Dieu sait que ce ne sont pas les richesses touristiques qui font défaut dans le pays!