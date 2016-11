Connaissez-vous le Women Entrepreneurship Day?

Le Women Entrepreneurship Day (WED), la plus grande organisation internationale de soutien à l'entrepreneuriat féminin à travers le monde, organise depuis hier, son premier événement en Algérie, à travers une rencontre qui a réuni au Centre international des conférences (CIC), de nombreuses femmes entrepreneuses algériennes activant dans de nombreux secteurs de l'économie algérienne. Cet événement a été rehaussé par la présence de la réalisatrice franco-algérienne Yasmina Benguigui. La tenue du WED en Algérie, au même titre que dans 144 pays à travers le monde est un événement de très haute importance pour l'entrepreneuriat féminin local qui lui permettra d'intégrer un réseau mondial porteur d'innovations, d'expériences entrepreneuriales et de nombreuses opportunités de développement pour les femmes investies dans le monde des affaires. Durant la journée du 19 novembre, les femmes entrepreneuses algériennes débattront de la formation et de l'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin, de la mise en place d'organisations patronales, de clusters et de réseaux d'affaires à même de promouvoir leur développement.