Les Algériens faibles en anglais

A l'heure où la maîtrise de l'anglais devient de plus en plus nécessaire, notamment dans le monde professionnel, l'Algérie est classée parmi les derniers pays du monde concernant la maîtrise de la langue de Shakespeare. C'est ce qu'a démontré une étude réalisée par «Education First» sur les compétences mondiales en anglais. Ainsi, sur 72 pays, l'Algérie se positionne à la 67 place, très largement devancée par son voisin le Maroc qui se classe à la première place parmi les pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et à la 44e place au niveau mondial. Les Emirats arabes unis occupent la deuxième place suivie de la Tunisie, l'Egypte et le Qatar. Les pays européens occupent quant à eux les premières places du classement, dont la Hollande qui trône en tête de liste.