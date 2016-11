Montebourg en Algérie le 10 décembre prochain

Le candidat à la primaire du PS, Arnaud Montebourg sera les 10 et 11 décembre prochain en Algérie, dans le cadre de sa campagne. C'est ce qu' a annoncé le journal français le Figaro précisant que l'ancien ministre du Redressement productif sera en Algérie sur les traces de ses parents.

M.Montebourg est en effet le fils de Michel Montebourg, originaire du Morvan, et de Leïla Ould Cadi, née à Oran en 1939. Son grand-père, Khermiche Ould Cadi, descend d'une famille berbère d'Algérie. Le 9 octobre dernier sur M6, il est revenu sur cette histoire familiale.«C'était un Arabe qui s'était engagé dans l'armée française avant la guerre, dans les années trente. Il avait été envoyé en France et il y a épousé une femme française, une blonde aux yeux bleus», a raconté Arnaud Montebourg. Ce grand-père était à l'en croire un homme «fort». «Il mangeait de tout. Il était fort, il avait une voix forte, il était un peu exubérant. Il m'a transmis le goût de la voix forte qui porte»...