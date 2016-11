Sonelgaz à certaines APC: "Je coupe!"

La direction de distribution de l'électricité et du gaz SDE-M'sila procédera prochainement à la suspension de la fourniture en électricité des sièges des communes de la wilaya qui n'ont pas acquitté leurs factures, a-t-on appris hier, auprès du responsable de cette entreprise, filiale du groupe Sonelgaz. Ces coupures d'électricité concerneront les 47 communes de la wilaya qui n'ont pas respecté leur engagement quant au payement de leurs dettes, prévu avant la fin de l'année en cours, selon l'accord conclu entre ces collectivités locales et la SDE-M'sila, a précisé la même source. Les dettes des communes de la wilaya de M'sila auprès de l'entreprise s'élèvent à près d'un milliard de dinars, a-t-on détaillé, soulignant que la totalité des créances de la Société de distribution de l'électricité et du gaz de M'sila auprès de ses abonnés ordinaires (ménages), administrations et institutions ont atteint 2,09 milliards de dinars.