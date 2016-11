"Thomas Pesquet a réussi" l'arrimage du Soyouz à l'ISS

A entendre ou lire les commentaires des médias français, de toute obédience, on est frappé par l'unanimisme fiévreux avec lequel l'exploit du jeune astronaute est souligné. Jusque-là, rien d'anormal, surtout quand on connaît la tendance cocorico et le chauvinisme de l'Hexagone. Mais là où le délire frise le ridicule, c'est lorsqu'on apprend que Pesquet, flanqué de ses deux coastronautes, le Russe Oleg Novitski et l'Américaine Peggy Whitson, a mené le vaisseau Soyouz à bon port et qu'il a réussi l'arrimage à la station internationale (ISS)! Quand on sait que le Français en est à sa toute première expérience dans l'espace alors que les deux autres totalisent déjà plusieurs séjours dans l'ISS, on mesure vite la part du délire. Surtout quand on sait que Baïkonour n'est pas dans le Massif central et qu'avant d'accéder au Soyouz, les cosmonautes sont tenus de suivre, après le stage obligatoire de 3 mois, un rituel strict qui commence par le recueillement devant la tombe de Youri Gagarine et qui finit par la traditionnelle cérémonie du besoin pressant sur un des pieds de la rampe de lancement du vaisseau, Gagarine ayant eu cette envie juste avant d'entrer dans la fusée! Ils sont fous, ces Gaulois!