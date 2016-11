152.000 produits pyrotechniques dans une bourgade "déshéritée"

La célébration du Mawlid ennabaoui approche à grands pas et le commerce des produits pyrotechniques ne va pas tarder à s'enflammer. Ainsi, il y a moins d'une semaine, les éléments de la brigade mobile des douanes de Bir el Ater, au sud du chef-lieu de la wilaya de Tébessa, ont intercepté un véhicule transportant pas moins de 152.000 unités de produits pyrotechniques qui ont été saisies. La valeur marchande de cette importante quantité de produits pyrotechniques, tous des gros modèles de type «Corsair, Crackers match, Birthday candles....» a été estimée à plus de 15 millions de dinars, ce qui illustre l'appât du gain auquel ne peuvent résister les barons de la contrebande qui n'hésitent pas à sacrifier une «prise», pourvu que plusieurs autres parviennent à échapper au filet douanier. On saura dans deux semaines, tout au plus, si la campagne menée depuis deux ans, avec force promesses, aura vraiment abouti.