Il n'y aura pas de sécheresse cette saison

Le taux de remplissage des 65 barrages en exploitation à travers le pays a dépassé les 56%, jeudi dernier, suite aux précipitations enregistrées depuis quatre jours, selon un responsable du ministère des Ressources en eau et de l'Environnement. Les apports enregistrés ont atteint 12,095 millions m3 à travers le territoire national, engendrant un volume mobilisé dans les barrages de plus de 3,85 milliards m3, soit un taux de remplissage global de 56,3%. Détaillant la situation hydrique par région, on indique que la région Est du pays a été la plus abondamment arrosée avec un volume mobilisé de ses barrages de 1,744 milliard m3 et un taux de remplissage de près de 68%. La région Ouest vient en deuxième position avec un taux de remplissage de 57,01%. Quant à la région Centre, elle a enregistré un taux de remplissage de 54,15% contre 40,27% seulement pour celle du Chéliff. Somme toute, il est probant que le spectre de la sécheresse ne sera pas de mise cette saison!