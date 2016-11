L'Internet mobile explose en...Afrique et en Asie

Pour la première fois dans le monde, l'usage des terminaux mobiles (smartphones et tablettes) dans une connexion Internet dépasse celui des PC de bureau et des ordinateurs portables. Si cela n'est pas nouveau dans certaines régions du monde comme l'Asie et l'Afrique, les statistiques mondiales montrent que depuis la fin octobre 2016, la connexion à Internet via un terminal mobile a atteint 51,3% (smartphones + tablettes) contre 48,7% pour les ordinateurs desktop, selon StatCounter. A la même période de 2015, les connexions via un ordinateur de bureau dans le monde représentaient près de 56%, et près de 63% un an plus tôt. En Afrique, l'usage de l'Internet mobile a dépassé 63% (dont 60,68% pour les smartphones) contre 36,6% pour les ordinateurs de bureau. En Asie, cette connexion Internet est également passée à plus de 64% en 2016. Paradoxalement, c'est dans des économies riches, comme en Europe et en Amérique du Nord, que la connexion Internet via ordinateur de bureau ou portable est dominante.