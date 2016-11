La Deglet Nour lauréate du produit bio 2017

Les célèbres dattes Deglet Nour de la marque Phoenix, produites par Biodattes Algérie et distribuées par Biofruisec, ont été désignées lauréates du concours français du meilleur produit bio de l'année 2017 dans la catégorie «sec sucré» le 16 novembre 2017. «Cette reconnaissance vient consacrer la datte d'Algérie dans son statut de produit de très haute qualité gastronomique et reconnaître à la profession phoenicicole algérienne son retour avec brio sur la [scène] internationale», selon le communiqué de presse de Biodattes. La distinction Meilleur Produit Bio est attribuée au «champion» d'une catégorie après un test par un jury d'au moins 100 consommateurs de bio sélectionnés. Le jugement du jury est établi en fonction de plusieurs critères dont le goût, l'odeur et la texture. La distinction est accordée aux produits ayant obtenu une note moyenne supérieure à 16/20, et vise à garantir la qualité des produits sélectionnés.