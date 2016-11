Un satellite dernière génération pour de meilleures prévisions météo

La Nasa a lancé hier en fin de journée le premier d'une série de quatre satellites météorologiques géostationnaires de nouvelle génération, capables d'observer en temps presque réel la formation des tempêtes au-dessus du continent américain et qui permettront une nette amélioration des prévisions. Ce satellite Goes-R (Geostationary Operational Environmental Satellite) fournira des images de l'évolution du temps et des tempêtes les plus dangereuses avec une fréquence allant de cinq minutes à trente secondes. Cette capacité contribuera à produire des prévisions météorologiques plus précises, estiment les scientifiques. Le lancement de Goes-R, initialement programmé le 16 novembre, a eu lieu depuis Cap Canaveral, en Floride, à bord d'une fusée Atlas V de la société United Launch Alliance. La Nasa et l'Agence américaine océanique et atmosphérique (Noaa) qui coopèrent sur ce programme de nouveaux satellites prévoient d'investir au total environ 11 milliards de dollars à cet effet. Ils remplaceront la flotte actuelle de satellites Goes qui n'a pas connu de modernisation majeure depuis 40 ans.