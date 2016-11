Canada: la première présentatrice de télé voilée

Une musulmane présente désormais les informations en portant un voile: une première à la télévision canadienne. Ginella Massa, originaire du Panama, est devenue la première présentatrice de journal télévisé au Canada à porter le voile musulman.?La jeune femme, qui travaille à la chaîne CityNews, a exprimé, dans les réseaux sociaux, sa reconnaissance pour cette possibilité «à l'époque où il y a tant de haine envers les musulmans». Avant d'être nommée à ce poste, Ginella travaillait comme correspondante à CityNews et était également la première journaliste à exercer son job avec un voile. «Je suis née au Panama, d'où viennent mes parents. Je suis venue au Canada avec ma mère à l'âge d'un an et j'ai grandi à Toronto. Elle s'est convertie du catholicisme à l'islam quand j'étais très jeune et j'ai été élevée comme une musulmane», raconte Ginella.