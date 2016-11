Comment Boko Haram fabrique ses terroristes

Le groupe terroriste nigérian, Boko Haram, ne fait pas dans le détail. C'est bien connu. Ses opérations se soldent le plus souvent par des dizaines, voire des centaines de morts. Ses prises d'otages aussi. Ces derniers temps, il se distingue par des redditions «en gros». En effet, pas moins de 1000 éléments de ce groupe armé se sont rendus en l'espace de quelques jours seulement. Ils étaient précisément 1035 terroristes à avoir déposé les armes. L'effrayant dans ce chiffre tient au fait que 70% sont des femmes et des enfants. L'on dénombre, en effet, 486 enfants accompagnés, adolescents, non-accompagnés ou séparés de moins de 18 ans. Il est clair que ce sont autant d'otages transformés en combattants et en bombes humaines par l'horrible organisation terroriste.