Feghouli broie du noir

Sofiane Feghouli a encore du mal à s'imposer à West Ham, 17e de la Premier League. Feghouli n'a même pas été incorporé en cours de jeu par l'entraîneur des Hammers, Slaven Bilic, samedi, lors du choc face à Tottenham, vainqueur sur le fil (3-2) après avoir été mené à deux reprises au score. Sa situation est devenue inquiétante à quelques encablures de la CAN 2017. Il accuse un grand déficit dans la compétition. C'est pour cette raison d'ailleurs que le nouveau sélectionneur national, Georges Leekens, ne l'a pas titularisé face au Nigeria, comme c'était le cas pour Milovan Rajevac face au Cameroun. Depuis l'entame de la saison, il a fait cinq apparitions avec son nouveau club anglais. Il a joué 130 minutes en Premier league. Il n'a marqué aucun but et délivré aucune passe décisive dans les matchs du championnat. Leekens va-t-il le retenir pour la CAN s'il continue à chauffer le banc à West Ham? Attendons pour voir...