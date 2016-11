L'homme le plus riche d'Afrique en décembre en Algérie

L'un des hommes d'affaires africains les plus attendus au Forum africain d'investissements et d'affaires, début décembre à Alger, est sans doute le magnat nigérian Aliko Dangote: l'homme le plus riche d'Afrique. Sa fortune est estimée à 28 milliards de dollars selon le classement 2014 des plus grosses fortunes du monde du magazine Forbes. En 2014, il etait classé parmi les «50 personnalités africaines les plus influentes dans le monde», selon le magazine Jeune Afrique. Spécialisé dans le ciment, le sucre, mais aussi dans les hydrocarbures, et le phosphate, il avait tenté d'ouvrir une raffinerie de sucre en Algérie, en 2008, mais le projet n'a pas abouti. Le forum est une occasion pour le relancer.