Une carte biométrique pour les magistrats

Le ministère de la Justice procèdera prochainement à l'émission de la carte professionnelle biométrique pour les magistrats et au-tres fonctionnaires de la justice dans le cadre de la facilitation des procédures administratives relatives notamment au retrait à distance des documents professionnels. Le département de Tayeb Louh a réalisé de grandes avancées concernant ce projet rappelant que le programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika pour la modernisation de la justice a favorisé un saut de qualité pour ce qui est de l'utilisation des technologies de pointe et la promotion des modes de gestion administrative et judiciaire et le recours à la signature électronique outre la technique de procès par visioconférence qui ont résolu de nombreux problèmes.