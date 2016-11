L'information préventive: un nouvel outil pour les pompiers

Dans le cadre du plan de développement et de la modernisation du secteur initié par le directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha Lahbiri, et particulièrement dans le domaine des ressources humaines, la direction générale organise des journées d'étude sur l'information préventive au profit des officiers chargés de l'information des wilayas de l'Ouest depuis hier, au niveau de la direction de la Protection civile de la wilaya de Mascara. Cette session de formation permettrait aux participants d'acquérir un savoir-faire, des capacités et des compétences dans le domaine de l'exploitation des médias comme vecteur de propagation de la culture de la prévention. Il s'agit également d'éclairer les citoyens sur les mesures à prendre pour éviter les situations de danger. Aussi, à l'issue de cette formation, les participants seront capables: de mettre en oeuvre les outils d'identification et de dimensionnement des risques;préparer et conduire une démarche de communication cohérente, que ce soit sur les plans technique, scientifique, social ou politique; assurer une veille informationnelle accessible aux citoyens au moyen des Tic.