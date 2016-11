Le diabète inquiète sérieusement à Ghardaïa

Le diabète est devenu une épidémie mondiale en progression effrénée et connaît également une ascension vertigineuse en Algérie et à Ghardaïa, conséquemment aux nouvelles habitudes alimentaires (abus de consommation de sucrerie, de sodas et autres boissons énergisantes malsaines) et à la sédentarité, a souligné Dr Abed de la Cnas. La prévalence du diabète chez les personnes assurées à la Caisse nationale de la sécurité sociale (Cnas) de la wilaya de Ghardaïa oscille entre 15 et 20% et revêt un aspect «très inquiétant», estiment les praticiens de cette institution. A titre d'illustration, sur 2 106 assurés auscultés durant les trois trimestres de l'année en cours par les médecins de la Cnas de Ghardaïa, 984 se sont avérés nouveaux diabétiques, signalent les praticiens chargés du contrôle médical. Diabétologue et membre de l'Association des diabétiques de la wilaya de Ghardaïa, le docteur Mustapha Yahia a constaté la hausse des cas de surpoids, d'obésité, d'hypertension artérielle et de diabète.