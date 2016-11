Un militaire et son acolyte condamnés à deux ans de prison

Fini le temps où des militaires se comportaient en Rambo de quartier, se permettant d'user et abuser de leur statut. Les «justiciers» du tribunal d'Oran ont démontré leur fermeté en condamnant, avant-hier, un militaire et son acolyte à deux ans de prison ferme. Dans cette affaire peu banale, les deux mis en cause se sont introduits brutalement dans une école où ils ont interpellé une élève qu'ils ont violemment agressée. Alertés, les policiers du commissariat voisin ont débarqué aussitôt sur les lieux pour sécuriser l'établissement et ouvrir une enquête qui a d'ailleurs abouti très vite à un rapport accablant les deux accusés. La victime n'a dû son salut qu'à son évacuation de toute urgence vers l'hôpital le plus proche.