Un singe met le feu aux poudres entre deux tribus en Libye

La ville de Sebha a connu des affrontements d'une rare violence, occasionnant 21 morts du côté d'une seule tribu tandis que le bilan pour l'autre partie n'a pas été communiqué. Sise à 660 km de Tripoli, cette ville est partagée par les Ouled Souleimane et les Guedadfa, d'où était originaire Mouamar al Gueddafi. 21 personnes au moins ont été tuées en quatre jours à Sebha à la suite de violents combats entre les deux tribus parce qu'un singe appartenant à un commerçant de la tribu des Gueddadfa a arraché la coiffe d'une jeune écolière qu'il a également giflée. Les membres de la tribu des Ouled Souleimane qui ont voulu venger l'honneur de la tribu bafoué par le singe ont tué trois membres de la tribu des Gueddadfa ainsi que le singe. Le site Libyan Herald a donné un bilan approximatif de 40 morts et de plus de 60 blessés, parmi lesquels des femmes et des enfants.