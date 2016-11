Des Américains d'El Kader chez l'Emir Abdelkader

Une délégation des Etats-Unis d'Amérique représentant la ville d'El Kader prendra part, aujourd'hui et demain à Mascara, aux festivités commémorant le 184ème anniversaire de l'allégeance à l'Emir Abdelkader dans sa résistance contre l'occupation française, a-t-on appris jeudi de la cellule d'information de la wilaya. La délégation américaine sera composée du maire d'«El Kader», ville située dans l'Etat de l'Iowa portant le nom de l'Emir Abdelkader, ainsi que des représentants de l'association «El Kader» s'intéressant au patrimoine de l'Emir et coopérant dans ce domaine avec des instances algériennes. Le 184ème anniversaire de l'allégeance à l'Emir Abdelkader est commémoré à partir de jeudi avec des activités à la Maison de la culture «Abi Ras Ennaciri» dont une exposition de photos de cette personnalité historique et de sites archéologiques et d'ouvrages traitant de la résistance de l'Emir.