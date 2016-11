Khenchela entre dans l'histoire de l'Aadl

La wilaya de Khenchela est la première du pays à remettre les clés de logements location-vente de l'Aadl 2. Et ce ne sont pas 100 ou 200 logements. La quantité d'appartements finis et prêts à être habités est bien plus importante.

En effet, quelque 1068 logements sont en voie de distribution durant ces jours-ci. Cela représente 50% du quota réservé à la wilaya sur un programme de 2000 logements de l'Aadl 2 lancé en août 2013. Il faut dire que ce résultat plus qu'encourageant obtenu dans cette petite wilaya des Hauts-Plateaux devrait servir d'exemple à d'autres qui n'ont pas encore fini la construction de logements inscrits à l'actif de l'Aadl 1.