L'Algérie gagne neuf places au classement de l'UIT

L'Algérie a gagné neuf places au classement de l'Union internationale des TIC pour l'année 2016, selon l'indice de développement des technologies de l'information et de la communication. En effet, l'Union internationale des télécommunications indique dans son rapport «Mesurer la société de l'information» que l'indice de développement des TIC en Algérie est passé de 3,74 en 2015 à 4,40 en 2016. Par conséquent, l'Algérie passe de la 112e à la 103e place en une année. La plus haute instance internationale des télécommunications qualifie l'Algérie de troisième pays «le plus dynamique» dans le monde et le positionne parmi ceux qui ont réalisé «des progrès substantiels» dans le développement des technologies de l'information et de la communication.