L'université d'Oran améliore le process d'extraction du silicium

Un nouveau process d'extraction du silicium pour le développement de l'industrie photovoltaïque a été élaboré par le laboratoire de microscopie électronique et des sciences des matériaux de l'université d'Oran, a indiqué jeudi à Alger son directeur, M. Saâd Hamzaoui. Il s'agit d'un nouveau process d'extraction du silicium des gisements de sable et de diatomée, a expliqué ce scientifique lors d'une rencontre organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le cadre de la «valorisation des projets issus de la recherche scientifique». Ce process innovant est plus performant et moins cher que ceux utilisés auparavant, note le scientifique, citant notamment la technologie Siemens qui utilise la distillation métallurgique à une température avoisinant les 3000°C.