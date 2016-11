La JS Saoura se dote de sa propre chaîne TV sur YouTube

La JS.Saoura vient de se doter de sa propre chaîne TV sur YouTube, (JJS TV). L'opération, qui s'inscrit dans le cadre d'une meilleure prise en charge du segment communication et information du club, vise essentiellement l'amélioration de l'image de marque de cette association sportive professionnelle à travers la diffusion permanente de vidéos avec commentaires sur les activités des différentes catégories d'équipes de football du club ainsi que de ses autres sections sportives. La JS.Saoura, qui a entamé ses préparatifs pour les prochaines compétitions de la Ligue des champions d'Afrique, compte réorganiser et rénover complètement son plan de communication pour être au diapason de cette compétition africaine et aussi renforcer sa visibilité à travers les différents supports médiatiques.