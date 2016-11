Le tourisme et Médéa font deux

Cette wilaya regorge de sites touristiques de premier plan. Mais le constat sur ses infrastructures est amer. Au centre-ville, l'offre n'excède pas les 90 chambres.

Pourtant, ce ne sont pas les hôtels qui manquent. Qu'on en juge: la wilaya est censée être forte d'au moins deux hôtels publics que sont le Mongorno, à Berrouaghia et Marhaba à Ksar-el-Boukhari.

Ces deux établissements sont comme neufs. Ils ont été rénovés il y a quelques années. Mais là où le bât blesse, c'est qu'ils sont restés désespérément vides, car tout simplement fermés au public.

Les autorités locales parlent depuis des mois et des mois de leur prochaine réouverture, mais à ce jour, il n'y a rien à l'horizon, pour ces 80 chambres et les 160 emplois qu'elles sont censées générer.