Quand la Nasa demande un coup de main

Tout le monde sur la planète, et les Algériens sont dans le lot, peuvent entrer dans l'histoire de l'aventure spatiale. La Nasa leur en offre l'occasion. En effet, l'Agence spatiale américaine a promis jusqu'à trois récompenses de 30.000 dollars pour des combinaisons avec un système de gestion des excréments intégré. Les inventeurs ont jusqu'au 20 décembre pour répondre au très sérieux concours de la Nasa qui doit permettre de trouver une solution mains libres et pérenne sur six jours à l'absence de toilettes en mission dans l'espace. «La vieille solution d'attente reste les couches», assure la Nasa dans la description du concours sur son site Internet, «toutefois, la couche n'est qu'une solution très temporaire et ne fournit pas une option qui dure plus d'un jour en matière de santé et de protection». Or, les astronautes doivent régulièrement attendre plus de 24 heures avant de trouver des toilettes. Voilà donc le défi et il n'y a pas de raison pour que le lauréat ne soit pas algérien.