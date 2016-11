Guerre d'Algérie: les Belges et le "Front du Nord"

Organisée dans le cadre des commémorations du 1er Novembre 1954 par l'association les amitiés belgo-algériennes (Asbl Laba), la soirée a permis de mettre en lumière l'engagement des Belges aux côtés d'Algériens décidés à se défaire du colonisateur.Dans son film-documentaire «Le Front du Nord» projeté à l'occasion de cette soirée, le réalisateur belge Hugues Le Paige a donné la parole aux femmes et aux hommes de l'ombre qui avaient organisé la solidarité belge avec les combattants algériens. Intellectuels, militants de gauche, syndicalistes ou communistes dissidents, ces activistes belges anticolonialistes ont été aux côtés des militants du Front de Libération nationale (FLN) qui ont engagé une lutte armée pour leur indépendance. Dans leurs témoignages, Alex Somerhausen, Guy Cudell, et Anne Chotteau-Somerhausen entre autres sont revenus longuement sur cette aide concrète qu'ils ont apportée aux Algériens en leur permettant de passer les frontières, de se cacher, ou en organisant la défense des Algériens prisonniers et torturés.