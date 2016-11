Les fetwas sous la loupe

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a décidé de réagir au phénomène des fetwas qui envahissent la scènes médiatique notamment les chaînes de télévision. Lors d'une rencontre-débat avec le président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel Zouaoui Benamadi, Mohamed Aïssa a appelé les acteurs de la communication, particulièrement le secteur de l'audiovisuel, à lutter contre ces discours religieux extrémistes qui prolifèrent. Les deux parties ont mis l'accent sur le rôle majeur que jouent les supports médiatiques dans la lutte contre ces discours et comptent oeuvrer dans le bon sens afin d'éradiquer toute forme d'incitation à la haine et à la violence.