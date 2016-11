Obésité: une base de données vieilles de 10 ans

Le ministère de la Santé, indique que la lutte contre l'obésité et les facteurs de risques a fait l'objet d'un Plan national stratégique multisectoriel sur la période de 2015-2019. Ce dernier a annoncé la mobilisation de 14 départements ministériels pour la réussite de ce plan avec des données vieilles de 10 ans, datées de 2007, ce qui constitue une entrave majeure à la réussite de ce plan. Il semblerait que le ministre de la Santé n'est pas au courant des changements et l'amélioration des conditions de vie qu'a connus notre société durant ce temps. L'obésité, qui est la cause essentielle de plusieurs maladies chroniques dont le diabète, l'hypertension artérielle, coûte plus de 17 milliards de dinars à la Caisse nationale des assurances sociales, soit 90% de ses dépenses globales, la réactualisation de cette base de données va permettre à la fois de préserver la santé des citoyens et celle de la Cnas.