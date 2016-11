Au tramway, on joue avec les nerfs des usagers

Comme chaque semaine, car il semble que c'est désormais une tradition, le trafic était «perturbé» hier matin sur l'axe Dergana - Ruisseau et l'attente des voyageurs était mise à rude épreuve. Si l'explication laconique sur les panneaux électroniques disait simplement «trafic perturbé», il y avait cette annonce étrange, de temps à autre, d'une rame censée venir à quai au terme de quatre ou trois minutes, selon le cas. Sauf que la rame annoncée franchissait la station à une vitesse de croisière, laissant pantois les voyageurs qui se préparaient à l'abordage. Car on se doute qu'avec ce genre de contraintes, la densité du trafic devient vite chargée et l'accès aux rames un véritable parcours du combattant auquel les personnes malades ou simplement fragiles n'ont pas intérêt à se livrer.